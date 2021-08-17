Регионы получат более 20 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 20 млрд рублей будет направлено ряду регионов России из бюджетов 2023—2024 годов на опережающее строительство жилья и инфраструктуры для расселения аварийного жилого фонда.
Регионы получат более 20 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья
  • РИА Новости

«Сейчас 14 регионов заявили, что готовы построить более 40 важных инфраструктурных объектов раньше установленных сроков. Ещё ряд субъектов РФ приступят к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда. Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 млрд рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года. Свыше 13 млрд рублей пойдёт на то, чтобы граждане смогли переехать в новое жильё», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что правительство намерено использовать все механизмы опережающего строительства и создавать необходимую инфраструктуру для решения проблемы аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье расселили из аварийного жилья 10 тыс. человек за пять лет.

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