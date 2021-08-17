Регионы получат более 20 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья
- РИА Новости
«Сейчас 14 регионов заявили, что готовы построить более 40 важных инфраструктурных объектов раньше установленных сроков. Ещё ряд субъектов РФ приступят к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда. Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 млрд рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года. Свыше 13 млрд рублей пойдёт на то, чтобы граждане смогли переехать в новое жильё», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что правительство намерено использовать все механизмы опережающего строительства и создавать необходимую инфраструктуру для решения проблемы аварийного жилья.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье расселили из аварийного жилья 10 тыс. человек за пять лет.