В Подмосковье расселили из аварийного жилья 10 тысяч человек за пять лет

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Около 10 тыс. человек расселили из аварийного жилищного фонда в Московской области за пять лет.
В Подмосковье расселили из аварийного жилья 10 тысяч человек за пять лет
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Так, в частности, в 2016 году были расселены 1,3 тыс. человек, в 2017-м — 1,6 тыс., в 2018-м — 2,3 тыс., в 2019-м — 1,8 тыс.

В 2020 году переселили 2,2 тыс. жителей, с начала 2021-го — около 500. Всего в этом году намерены расселить 2,9 тыс. человек.

Ранее, как передавала НСН, 90 домов было передано под заселение в рамках программы реновации в столице.

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