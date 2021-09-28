В России завершён первый этап разработки новой научной госпрограммы

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В Минобрнауки России завершили первый этап разработки новой госпрограммы в сфере научно-технологического развития, в рамках которого удалось консолидировать расходы на науку в стране.
В России завершён первый этап разработки новой научной госпрограммы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и образования России Алексея Медведева.

«Разработка новой государственной программы ведётся в два такта, или этапа... Первым этапом нам удалось консолидировать расходы на науку с сохранением текущего объёма финансирования и сформировать базовые механизмы управления государственной программой. Сформирован управляющий совет, определены лица, несущие персональную ответственность за реализацию госпрограммы», — сказал он.

Ранее статья расходов на науку и образование была распределена по 34 госпрограммам, а теперь они будут объединены в одну. При этом объём ресурсного обеспечения вырос на 200 млрд рублей и теперь составляет свыше 1 трлн рублей.

«Это одна из самых крупных госпрограмм по общему объёму предусмотренных ресурсов и первая по числу участников. У нас их 54. С учётом инициатив фронтальной стратегии общее количество структурных элементов госпрограммы составляет свыше 80», — пояснил Медведев.

В феврале сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.

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