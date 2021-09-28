Автоэксперт Терлюкевич объяснил низкую популярность электрокаров в России

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Генеральный директор автодилера «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич объяснил, почему электрические автомобили не пользуются широкой популярностью у россиян.
Автоэксперт Терлюкевич объяснил низкую популярность электрокаров в России
  • Reuters

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что в России есть недостатки в сфере регулирования вопросов создания инфраструктуры для подобных авто.

«На сегодняшний день в нашей стране отсутствует такой базовый документ, как перечень требований и стандартов для строительства объектов зарядной инфраструктуры. Однако к 2024 году правительство России планирует внести корректировки в существующие регламенты», — сказал Терлюкевич.

Например, это коснётся вопросов организации стоянки для таких машин в городе и пожарной безопасности на АЗС.

Также проблемой, препятствующей распространению частного электротранспорта в России, принято считать недостаточное развитие сети «заправок», добавил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

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