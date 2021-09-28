В Ростовской области выявили 483 случая COVID-19 за сутки

В Ростовской области за сутки подтвердили 483 случая коронавируса в 54 городах и районах.

Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на данные правительства региона.

При этом 341 пациента выписали из больниц после выздоровления. Скончались 28 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 137 643 случая инфицирования коронавирусом. Вылечились при этом 119 тыс. пациентов, умерл — 6750.

Наряду с этим оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал новые данные по заболеваемости в России. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Положительные тесты на коронавирус получили 21 559 жителей в 85 регионах страны за последние сутки. 17 368 человек выздоровели, 852 скончались.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области зарегистрировали 131 случай коронавируса за сутки.