В Ростовской области выявили 483 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на данные правительства региона.
При этом 341 пациента выписали из больниц после выздоровления. Скончались 28 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 137 643 случая инфицирования коронавирусом. Вылечились при этом 119 тыс. пациентов, умерл — 6750.
Наряду с этим оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал новые данные по заболеваемости в России. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Положительные тесты на коронавирус получили 21 559 жителей в 85 регионах страны за последние сутки. 17 368 человек выздоровели, 852 скончались.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области зарегистрировали 131 случай коронавируса за сутки.