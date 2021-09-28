Медведев рассказал о финансировании программы России по климату

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию рассказал о финансировании федеральной научно-технической программы страны по климату и экологическому развитию.

Он отметил, что «общий объём финансирования программы до 2030 года из средств федерального бюджета может составить почти 34 млрд рублей».

«Одно из важнейших направлений — создать эффективную систему мониторинга прогнозирования климатических изменений и получать максимально полные и достоверные данные», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что представители стран Евразийского экономического союза договорились об углублённом сотрудничестве по вопросам климата.