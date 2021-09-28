Медведев рассказал о финансировании программы России по климату
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Он отметил, что «общий объём финансирования программы до 2030 года из средств федерального бюджета может составить почти 34 млрд рублей».
«Одно из важнейших направлений — создать эффективную систему мониторинга прогнозирования климатических изменений и получать максимально полные и достоверные данные», — цитирует ТАСС Медведева.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что представители стран Евразийского экономического союза договорились об углублённом сотрудничестве по вопросам климата.