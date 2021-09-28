Патрушев: число кибератак возросло во время выборов в России

Во время прошедших выборов в Госдуму возросло число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования», — приводит ТАСС слова секретаря Совбеза России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным высказался об электронной форме голосования на выборах в Госдуму.