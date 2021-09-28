В Депздраве составили портреты посетителей павильонов «Здоровая Москва»

В Депздраве составили усреднённые мужской и женский медицинские портреты посетителей павильонов «Здоровая Москва».

Об этом пишет «Москва 24».

Как рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Евгений Прохоренко, средний рост мужчины — посетителя павильона составляет 177 см, женщины — 163 см.

По его словам, мужчины, желающие пройти осмотр в учреждении, не только выше женщин, но и тяжелее — примерно на 15 кг.

«У большинства общие показатели здоровья находятся в безопасных границах: уровень сахара и холестерина в крови ближе к верхней границе нормы. У женщин наблюдается нормальное артериальное давление: 126/81, у мужчин оно немного выше — 131/84», — добавил Прохоренко.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».