Прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна на Кубани

Южная транспортная прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в районе села Кабардинка в Краснодарском крае.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам оценочных действий надзорных органов будут приняты необходимые меры реагирования.

По информации источника Интерфакса, нефтяное пятно было обнаружено в Цемесской бухте, которая относится к зоне деятельности Новороссийского порта.

Ранее сообщалось о работах по ликвидации последствий разлива нефти в Колыванском районе Новосибирской области вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби.