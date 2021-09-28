Прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна на Кубани

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Южная транспортная прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в районе села Кабардинка в Краснодарском крае.
Прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна на Кубани
  • РИА Новости

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам оценочных действий надзорных органов будут приняты необходимые меры реагирования.

По информации источника Интерфакса, нефтяное пятно было обнаружено в Цемесской бухте, которая относится к зоне деятельности Новороссийского порта.

Ранее сообщалось о работах по ликвидации последствий разлива нефти в Колыванском районе Новосибирской области вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби.

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