Прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна на Кубани
- РИА Новости
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.
По результатам оценочных действий надзорных органов будут приняты необходимые меры реагирования.
По информации источника Интерфакса, нефтяное пятно было обнаружено в Цемесской бухте, которая относится к зоне деятельности Новороссийского порта.
Ранее сообщалось о работах по ликвидации последствий разлива нефти в Колыванском районе Новосибирской области вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби.