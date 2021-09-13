В Новосибирской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

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МЧС сообщило, что в Колыванском районе Новосибирской области вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби обнаружено загрязнение нефтепродуктами.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

«Накануне, 12 сентября, в 11:30 (мск) от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. метров», — заявили в спасательном ведомстве.

По предварительным данным, радужные пятна на реке могли появиться из-за баржи, находящейся на утилизации.

Сотрудники МЧС установили на указанном участке боновые заграждения.

13 сентября будет проведено заседание комиссии по ЧС, на котором будет рассмотрен вопрос о сборе и утилизации загрязнённого грунта и проведению рекультивационных работ.

Ранее в морском порту города Невельска на юге Сахалина ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов.

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