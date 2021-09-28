В Крыму СК возбудил дело после травмирования ребёнка в парке львов «Тайган»

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования годовалого ребёнка в парке львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на главное СУ СК по Крыму и Севастополю.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«Установлено, что 26 сентября 2021 года малолетний ребёнок, находящийся на территории парка львов «Тайган», в результате укуса хищного животного получил повреждение, повлекшее ампутацию пальца руки. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению преступления», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как на базе отдыха в Краснодарском крае лев ранил 13-летнюю девочку, которая хотела его сфотографировать.