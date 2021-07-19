СК возбудил дело после нападения льва на девочку в Краснодарском крае

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на базе отдыха в Краснодарском крае лев ранил 13-летнюю девочку, которая хотела его сфотографировать.

Дело возбуждено в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя. Его подозревают в «оказании опасной для жизни и здоровья услуги», в результате которой девочка получила телесные повреждения.

Инцидент произошёл 16 июля на базе отдыха в селе Марьино в Краснодарском крае.

На территории базы стоят клетки-вольеры с дикими животными, в том числе со львами, с волками и медведем.

По версии СК, девочка подошла к вольеру со львами и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животных. В это время лев ударил лапой по руке ребёнка. Пострадавшую госпитализировали.