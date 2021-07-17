Лев ударил девочку лапой на базе отдыха в Краснодарском крае

Следователи заинтересовались инцидентом на базе отдыха в селе Марьино в Краснодарском крае, где на 13-летнюю девочку напал лев.

По данным Следственного комитета, 16 июля девочка с родственниками была на базе отдыха.

«В какой-то момент она подошла к вольеру, в котором содержался лев, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев нанёс удар лапой по руке ребёнка», — говорится в пресс-релизе.

Девочку с травмированной кистью увезли в больницу, её жизни ничто не угрожает.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе правомерности содержания дикого животного, а также соблюдения условий безопасности его содержания», — сообщили в СК.

В июне сообщалось, что в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на туристическую группу. В результате нападения погиб подросток, ещё один человек пострадал.