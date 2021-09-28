В Севастополе режим повышенной готовности продлили до конца октября

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Срок его действия на территории региона продлили до конца октября.
В Севастополе режим повышенной готовности продлили до конца октября
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Внести изменение в указ губернатора города Севастополя от 17.03.2020 №14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», заменив в абзаце первом пункта 2 цифры «30.09.2021» цифрами «31.10.2021», — сказано в документе.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе принято решение о продлении всех действующих на территории региона ограничений до 31 декабря.

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