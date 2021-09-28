В Кузбассе за сутки зарегистрировали 160 случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 56 545 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 53 987 человек при этом выздоровели.
1285 жителей области скончались от последствий COVID-19.
Наряду с этим, в Удмуртии за сутки выявили 235 новых случаев инфицирования. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Среди заболевших зарегистрировали 53 ребёнка и 60 человек старше 65 лет.
Выздоровели при этом 167 человек, 20 пациентов скончались.
Ранее стало известно, что в России за сутки от последствий коронавируса скончались 852 человека, что является максимальным показателем с начала пандемии.