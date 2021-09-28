В Кузбассе за сутки зарегистрировали 160 случаев COVID-19

В Кемеровской области, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 160 человек.

Об этом сообщает kp.ru.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 56 545 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 53 987 человек при этом выздоровели.

1285 жителей области скончались от последствий COVID-19.

Наряду с этим, в Удмуртии за сутки выявили 235 новых случаев инфицирования. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Среди заболевших зарегистрировали 53 ребёнка и 60 человек старше 65 лет.

Выздоровели при этом 167 человек, 20 пациентов скончались.

Ранее стало известно, что в России за сутки от последствий коронавируса скончались 852 человека, что является максимальным показателем с начала пандемии.