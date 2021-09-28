Кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в промышленности

Правительство России утвердило дорожную карту по трансформации делового климата «Реинжиниринг правил промышленного строительства», её одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Всего в дорожную карту, составленную при участии бизнес-сообщества, вошло 36 мероприятий. По каждому из них готовятся нормативные акты. Значительную часть планируется принять в 2022 году», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

В дорожную карту включены мероприятия, которые распространяются на полный цикл строительства. При этом одной из важных частей плана являются инициативы, которые формируют благоприятные условия для внедрения передовых технологий.

В августе сообщалось, что правительство России подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране.