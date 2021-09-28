Кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в промышленности

Короткая ссылка
Правительство России утвердило дорожную карту по трансформации делового климата «Реинжиниринг правил промышленного строительства», её одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в промышленности
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Всего в дорожную карту, составленную при участии бизнес-сообщества, вошло 36 мероприятий. По каждому из них готовятся нормативные акты. Значительную часть планируется принять в 2022 году», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

В дорожную карту включены мероприятия, которые распространяются на полный цикл строительства. При этом одной из важных частей плана являются инициативы, которые формируют благоприятные условия для внедрения передовых технологий.

В августе сообщалось, что правительство России подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить