Кабмин России подготовил проект концепции развития водородной энергетики

Правительство России подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране.

«Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране. Планируется реализовать её в несколько этапов», — сказал премьер-министр Мишустин в ходе совещания.

По его словам, первый этап, рассчитанный на ближайшие 3,5 года, предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

«Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счёт формирования новых производств», — добавил Мишустин.

Ранее стало известно, что правительство России рассматривает возможность создания рабочих групп для адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.