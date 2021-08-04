В кабмине заявили о проработке вопроса рабочих групп по энергопереходу

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Правительство России рассматривает возможность создания рабочих групп для адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Об этом сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
В кабмине заявили о проработке вопроса рабочих групп по энергопереходу
  • РИА Новости

«Такая работа ведётся, и сейчас рассматривается вопрос создания рабочих групп для подготовки мер по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу», — отметили в секретариате.

Ранее, как сообщал РБК, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выразил мнение, что новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведёт к глобальной страновой перегруппировке.

В апреле сообщалось, что Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.

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