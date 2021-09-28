Медведев прокомментировал сокращение числа партий в России

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT прокомментировал сокращение числа политических партий в стране.

Он заявил, что «это и не тревожная, и не благоприятная тенденция, а просто факт».

«Я напомню, что, собственно, решение о расширении возможностей создавать политические организации в форме партии принимал ваш покорный слуга. Я принимал его в 2012 году. Тогда у нас был совсем узкий спектр партий. Потом он расширился: стало достаточно много партий. Но это не значит, что они все должны сохраниться», — сказал Медведев.

По его словам, часть партий не выдержали политической конкуренции, борьбы, не нашли финансирование и своего избирателя.

«Часть из них нарушила закон. От них, собственно, и избавился Верховный суд, приняв соответствующие решения. Так что я не вижу в этом чего-то особо тревожного», — заявил он.

Зампред Совбеза добавил, что в то же время, конечно, могут появляться и новые партии.

«Нам нужно соблюдать те критерии, которые заложены в закон «О политических партиях». Они должны быть всё-таки популярны. На муниципальном уровне, на региональном уровне. А если они претендуют на участие, допустим, в федеральной кампании — и на федеральном уровне», — заявил Медведев.

Также Медведев отметил, что трёхдневное голосование в период пандемии неизбежно.

Полное интервью читайте на нашем сайте.