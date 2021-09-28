Медведев заявил, что трёхдневное голосование в период пандемии неизбежно

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Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что до тех пор, пока будет продолжаться пандемия коронавирусной инфекции, «трёхдневное голосование абсолютно неизбежно».
Медведев заявил, что трёхдневное голосование в период пандемии неизбежно
  • РИА Новости

«Мне кажется, что трёхдневное голосование — сейчас это императив, иначе невозможно. До тех пор, пока будет продолжаться пандемия, длительное голосование, трёхдневное допустим, абсолютно неизбежно. И ничего плохого в этом нет», — сказал он.

Медведев отметил, что не знает, сохранится ли оно после пандемии, но добавил, что, по его мнению, такое голосование достаточно удобно.

«Я уж не говорю про те развитые демократии, как бы мы их ни характеризовали, типа Соединённых Штатов Америки, которые голосуют обычно по месяцу. И почему-то это считается нормальным. Поэтому три дня в этой ситуации абсолютно необходимый и в то же время достаточный срок», — сказал Медведев.

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