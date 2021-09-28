Политолог Шаповалов поддержал идею сделать нерабочими дни голосования на выборах

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Ангелина Шурпина
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение сделать нерабочими дни голосования на выборах.
Политолог Шаповалов поддержал идею сделать нерабочими дни голосования на выборах
  • РИА Новости

«Предложение интересное — я думаю, его стоит рассмотреть. Существует традиция, идущая ещё с советских времён, согласно которой голосование идёт в выходной день — в воскресенье. Сейчас мы перешли к многодневному голосованию, что является и данью времени, и мерой, направленной на удобство и комфорт избирателей», — рассказал эксперт.

По его словам, многодневное голосование позволяет «рационально распределить своё время и выбрать тот временной промежуток, который наиболее удобен для волеизъявления».

«В соответствии с трудовым законодательством суббота и воскресенье у большинства россиян уже являются выходными. Вопрос о пятнице: я думаю, что пятничный день в контексте трёхдневного голосования может быть выходным для тех профессий, для которых существует стандартная пятидневка», — считает Шаповалов.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать нерабочими дни голосования на выборах.

По мнению политолога, данное решение будет способствовать стимулированию граждан участвовать в выборах, повышению явки, созданию более комфортных условий участия в выборах избирателей.

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