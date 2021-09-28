Медведев считает, что России не нужно реагировать на заявления Запада о выборах

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что России не нужно реагировать на заявления Запада, подвергающие сомнению российские выборы.

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идёт. Вообще плевать на такие заявления», — сказал он.

Медведев отметил, что Россия — самостоятельная крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей её территории.

«У нас есть своё законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения», — подчеркнул Медведев.

Также зампред Совбеза России, комментируя обновлённые правила YouTube, согласно которым пользователям запрещено распространять контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ, заявил, что видеохостинг ведёт политику двойных стандартов.

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