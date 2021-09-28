Медведев считает, что России не нужно реагировать на заявления Запада о выборах
- РИА Новости
«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идёт. Вообще плевать на такие заявления», — сказал он.
Медведев отметил, что Россия — самостоятельная крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей её территории.
«У нас есть своё законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения», — подчеркнул Медведев.
Также зампред Совбеза России, комментируя обновлённые правила YouTube, согласно которым пользователям запрещено распространять контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ, заявил, что видеохостинг ведёт политику двойных стандартов.
Полное интервью читайте на нашем сайте.