В Иркутской области завели дело о крупных взятках и подкупе

В Иркутской области следователи возбудили уголовные дела в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений о взяточничестве и подкупе.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в особо крупном размере»), ч.2. 5 ст. 200.5 Уголовного кодекса России («Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенное по предварительному сговору в крупном размере»), — сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

По данным следствия, один из сотрудников ведомства на протяжении 2020 года несколько раз получал взятки от физических и юридических лиц на общую сумму более 16 млн руб. за приём жилья по госконтрактам по закупке жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Помимо того, один из работников министерства при осуществлении закупок данных помещений получила денежную сумму более 900 тыс. руб. за обеспечение их победы и создание преимущественных условий в проводимых аукционах.

Сейчас оба фигуранта задержаны, их заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане главу регионального отделения ФСС задержали за взяточничество.