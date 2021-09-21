В Татарстане главу регионального отделения ФСС задержали за взяточничество

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Следователи в Татарстане задержали 43-летнего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) России. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).
В Татарстане главу регионального отделения ФСС задержали за взяточничество
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России, дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, 30 октября 2020 года между отделением ФСС по Татарстану и одной из фирм был заключён контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 млн рублей.

Отмечается, что в процессе исполнения контракта сотрудниками фонда выявлены неоднократные существенные нарушения со стороны коммерческой организации условий вышеуказанного контракта, в связи с чем к фирме были применены санкции и инициирована подача иска в арбитражный суд республики.

«18 августа 2021 года в ходе встречи руководителя фирмы и управляющего РО ФСС России по Республике Татарстан последний высказал предложение «урегулировать вопрос» с указанным судебным иском за денежное вознаграждение в размере 4 млн рублей», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что в ходе ряда неформальных встреч «руководитель фирмы получил от должностного лица письменное указание с планом защиты по исковым требованиям».

В сентябре 2021 года арбитражный суд Татарстана взыскал с фирмы штраф в размере около 100 тыс. рублей.

«21 сентября... руководитель регионального отделения, находясь в автомобиле марки Infiniti QX80 возле одного из домов по улице Декабристов в Казани, получил от руководителя фирмы в рамках проводимых оперативных мероприятий денежные средства в сумме 2 млн 400 тыс. рублей за оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда», — заявили в СК.

Мужчина был задержан во время передачи денежных средств. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Дагестане в отношении сотрудников налоговой службы было возбуждено дело о взяточничестве.

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