В Дагестане в отношении сотрудников налоговой службы возбуждено дело о взяточничестве

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Следственным управлением СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольного отдела №1 УФНС России по Дагестану, начальника отдела выездных проверок и главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС России по Ленинскому району города Махачкалы.
В Дагестане в отношении сотрудников налоговой службы возбуждено дело о взяточничестве
  • РИА Новости

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в особо крупном размере»), — сообщает пресс-служба управления.

Отмечается, что в конце прошлого года подозреваемыми была проведена выездная налоговая проверка организации с ограниченной ответственностью (ООО) по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах.

В период проведения проверки у сотрудников налоговой службы возник замысел получить взятку в особо крупном размере.

Они сообщили представителю ООО о наличии у компании якобы неоплаченных налогов и предложили за 8 млн рублей «скрыть» эти долги.

Однако он, усомнившись в правомерности действий проверяющих, обратился в полицию.

В результате подозреваемых задержали при получении этой взятки.

Ранее стало известно, что в Уфе семь бывших сотрудников МРЭО ГИБДД подозреваются в продаже водительских прав.

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