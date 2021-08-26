В Дагестане в отношении сотрудников налоговой службы возбуждено дело о взяточничестве
- РИА Новости
«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в особо крупном размере»), — сообщает пресс-служба управления.
Отмечается, что в конце прошлого года подозреваемыми была проведена выездная налоговая проверка организации с ограниченной ответственностью (ООО) по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах.
В период проведения проверки у сотрудников налоговой службы возник замысел получить взятку в особо крупном размере.
Они сообщили представителю ООО о наличии у компании якобы неоплаченных налогов и предложили за 8 млн рублей «скрыть» эти долги.
Однако он, усомнившись в правомерности действий проверяющих, обратился в полицию.
В результате подозреваемых задержали при получении этой взятки.
Ранее стало известно, что в Уфе семь бывших сотрудников МРЭО ГИБДД подозреваются в продаже водительских прав.