Врач-инфекционист Тимаков назвал сроки окончания пандемии COVID-19

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия коронавируса продлится ещё по меньшей мере год.
Врач-инфекционист Тимаков назвал сроки окончания пандемии COVID-19
  • Reuters
  • © Mike Blake

«Год продлится минимум», — ответил Тимаков на вопрос РИА Новости о том, сколько времени может продлиться пандемия.

По его словам, о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после обработки весенних показателей инфицирования.

Он подчеркнул, что тогда станет ясно, насколько вирус адаптировался и каким образом он меняется.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «360» о том, можно ли заболеть ОРВИ и COVID-19 одновременно.

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