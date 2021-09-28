Врач-инфекционист Тимаков назвал сроки окончания пандемии COVID-19
- Reuters
- © Mike Blake
«Год продлится минимум», — ответил Тимаков на вопрос РИА Новости о том, сколько времени может продлиться пандемия.
По его словам, о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после обработки весенних показателей инфицирования.
Он подчеркнул, что тогда станет ясно, насколько вирус адаптировался и каким образом он меняется.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «360» о том, можно ли заболеть ОРВИ и COVID-19 одновременно.