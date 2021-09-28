В Приморье продолжается поиск пропавших в районе горы Фалаза туристок

Спасатели продолжают поиск трёх туристок, пропавших при самостоятельном восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Спасатели ... продолжают поиски трёх женщин, пропавших в районе горы Фалаза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Поисками занимаются сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда.

Отмечается, что за время поисковых мероприятий обследовано 59 кв. км лесного массива. Помимо спасателей, сотрудников полиции и волонтёров, задействовано 8 единиц техники.

27 сентября в Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза. Позднее они вышли на связь с родственниками, но их местоположение ещё не определено.