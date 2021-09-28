В Приморье продолжается поиск пропавших в районе горы Фалаза туристок
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«Спасатели ... продолжают поиски трёх женщин, пропавших в районе горы Фалаза», — говорится в сообщении пресс-службы.
Поисками занимаются сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда.
Отмечается, что за время поисковых мероприятий обследовано 59 кв. км лесного массива. Помимо спасателей, сотрудников полиции и волонтёров, задействовано 8 единиц техники.
27 сентября в Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалаза. Позднее они вышли на связь с родственниками, но их местоположение ещё не определено.