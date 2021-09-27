В понедельник, 27 сентября, в Москве начал работу форум «Будущее управленческих профессий: Tech-реальность».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Организатор — Ассоциация менеджеров.

Участники обсудили, как топ-менеджерам заботиться о коллективах в новых реалиях, какие компетенции сегодня принципиально важны и что сейчас означает зрелость управленческих решений.

С приветственным словом выступил президент ассоциации Дмитрий Зеленин. Среди спикеров — директор по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития России Александр Молодцов, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.