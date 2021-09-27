В «Яндексе» пояснили, что пользователи смогут сами выбрать поисковик на гаджете

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Российские пользователи, как и раньше, смогут самостоятельно выбирать поисковую систему для своих гаджетов, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
В «Яндексе» пояснили, что пользователи смогут сами выбрать поисковик на гаджете
  • РИА Новости

«Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году наряду с Google будет и «Яндекс», — приводит ТАСС сообщение компании.

Как стало известно ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому поисковик «Яндекса» будет предустанавливаться на продаваемые в стране гаджеты и использоваться по умолчанию с 1 января 2022 года. 

Кроме того, перечень обязательных для предустановки программ на стационарные и портативные компьютеры пополнился «Яндекс.Браузером» и Kaspersky Internet Security.

1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Как отмечали в Госдуме, это должно помочь развитию отечественных цифровых продуктов.

В Минцифры подчёркивали, что ПО не должно навязываться пользователям. Новые правила призваны предоставить им выбор, поскольку на гаджеты предустанавливаются и программы иностранных компаний.

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