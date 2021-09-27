«Яндекс» станет поисковиком по умолчанию на продаваемых в России гаджетах с 2022 года
- РИА Новости
«Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»... используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», — говорится в документе.
Кроме того, перечень обязательных для предустановки программ на стационарные и портативные компьютеры пополнился «Яндекс.Браузером» и Kaspersky Internet Security.
1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Как отмечали в Госдуме, это должно помочь развитию отечественных цифровых продуктов.
В Минцифры подчёркивали, что ПО не должно навязываться пользователям — новые правила призваны предоставить им выбор, поскольку на гаджеты предустанавливаются и программы иностранных компаний.