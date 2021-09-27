Автоэксперт Субботин объяснил популярность машин белого цвета среди россиян

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Автоэксперт Вячеслав Субботин объяснил, почему россияне чаще всего выбирают автомобили белого цвета.
Автоэксперт Субботин объяснил популярность машин белого цвета среди россиян
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он заявил, что белый цвет всегда привлекал отечественных автомобилистов.

«Во-первых, в жарких регионах не так сильно нагревается автомобиль — это практическая сторона дела. Во-вторых, он самый дешёвый в линейке автомобилей, потому что все остальные, как правило, металлик или перламутр, гораздо дороже, за них приходится доплачивать 20—30 тыс. рублей. А белый — самый доступный, и ухаживать за ним проще», — сказал Субботин.

По его словам, белый цвет — ещё и самый дешёвый в химической промышленности, поэтому выгоден с точки зрения производства.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что самым популярным цветом автомобиля в 2021 году стал белый.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с интернет-газетой «Взгляд» объяснил, почему россияне чаще всего выбирают автомобили этого цвета.

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