Автоэксперты назвали самые популярные цвета машин в России

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что самым популярным цветом автомобиля в 2021 году стал белый.

Об этом пишут «Известия».

В частности, на белый цвет приходится 26% от всех предложений новых машин автодилерами. Второе место заняли серые автомобили (20%), третье — чёрные (17,8%), четвёртое — синие (10,6%), пятое — серебристые (7,9%).

Чуть меньшая доля рынка приходится на коричневый цвет (7,2%), красный (4,8%), зелёный (1,8%), бежевый (1,5%), оранжевый (1,3%), голубой (0,8%) и жёлтый (0,2%).

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.