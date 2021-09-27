Международный аэропорт Калининграда принял трёхмиллионного пассажира

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Международный аэропорт Калининграда Храброво принял трёхмиллионного пассажира.
Международный аэропорт Калининграда принял трёхмиллионного пассажира
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В 2021 году аэропорт обслужил на 900 тыс. пассажиров больше, чем в 2020-м.

Юбилейным путешественником стала Ирина Беляшова, которая прибыла в Калининград из Тольятти.

«Мы в приятном шоке. Очень удивлены. Для нас это очень приятно. Я так поняла, что у вас здесь был большой поток туристов. И мы хотели давно посмотреть Балтийское море, ощутить это всё. Съездили, посмотрели, очень приятно. Не ожидали такой погоды», — заявила она.

Ранее progorod43 передавал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.

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