Социальную ипотеку в Подмосковье получат 40 воспитателей в 2021 году

Сертификаты в рамках программы «Социальная ипотека» в 2021 году получат 40 педагогов, работающих в детских садах Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, быть воспитателем — высокое призвание.

«Благодаря им у детей происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, закладываются основы здоровья каждого ребёнка», — сказал он.

По словам Брынцалова, такая работа — фундамент для всей образовательной системы региона.

Как ранее передавало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.