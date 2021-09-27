Социальную ипотеку в Подмосковье получат 40 воспитателей в 2021 году

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Сертификаты в рамках программы «Социальная ипотека» в 2021 году получат 40 педагогов, работающих в детских садах Московской области.
Социальную ипотеку в Подмосковье получат 40 воспитателей в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, быть воспитателем — высокое призвание.

«Благодаря им у детей происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, закладываются основы здоровья каждого ребёнка», — сказал он.

По словам Брынцалова, такая работа — фундамент для всей образовательной системы региона.

Как ранее передавало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

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