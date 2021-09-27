Социальную ипотеку в Подмосковье получат 40 воспитателей в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.
Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, быть воспитателем — высокое призвание.
«Благодаря им у детей происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, закладываются основы здоровья каждого ребёнка», — сказал он.
По словам Брынцалова, такая работа — фундамент для всей образовательной системы региона.
Как ранее передавало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.