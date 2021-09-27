В Москве утвердили дизайн станции метро «Крымская»

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Москомархитектура утвердила дизайн станции «Крымская» Троицкой линии столичного метрополитена.
В Москве утвердили дизайн станции метро «Крымская»
  • © Предоставлено Москомархитектурой

Об этом сообщает kp.ru.

Особенностью проекта станут парящие светильники «чайки-паруса» как напоминание о побережье полуострова. Над эскалаторами, на торцевых стенах, установят художественные композиции «Крым — связь времён от Античности до наших дней».

«В оформлении преобладают стальные цвета. Потолок и основные колонны выполнят из алюминиевых сотовых панелей, стены и полы — из светло-серого гранита с тёмными вставками», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На станции будет один наземный вестибюль, украшенный в том же стиле, что и сама станция.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро.

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