В Москве утвердили дизайн станции метро «Крымская»

Москомархитектура утвердила дизайн станции «Крымская» Троицкой линии столичного метрополитена.

Об этом сообщает kp.ru.

Особенностью проекта станут парящие светильники «чайки-паруса» как напоминание о побережье полуострова. Над эскалаторами, на торцевых стенах, установят художественные композиции «Крым — связь времён от Античности до наших дней».

«В оформлении преобладают стальные цвета. Потолок и основные колонны выполнят из алюминиевых сотовых панелей, стены и полы — из светло-серого гранита с тёмными вставками», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На станции будет один наземный вестибюль, украшенный в том же стиле, что и сама станция.

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