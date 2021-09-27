Володин сообщил, что ревакцинировался от COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня ревакцинировался. Первую прививку от коронавируса сделал год назад. В этом мае ревакцинировался, учитывая снижение антител», — сообщил он.

Согласно данным на 27 сентября, за сутки в России выявили 22 236 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в России за время пандемии подтверждено 7 443 149 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.