Володин сообщил, что ревакцинировался от COVID-19
- РИА Новости
«Сегодня ревакцинировался. Первую прививку от коронавируса сделал год назад. В этом мае ревакцинировался, учитывая снижение антител», — сообщил он.
Согласно данным на 27 сентября, за сутки в России выявили 22 236 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в России за время пандемии подтверждено 7 443 149 случаев COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.