СК проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Анапе

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Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Анапе. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Анапе
  • РИА Новости

«Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в доме на улице Советской, в результате которого погиб 56-летний мужчина и его 55-летняя супруга», — говорится в заявлении.

Отмечается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Ранее стало известно, что во время пожара в отделении для лечения пациентов с COVID-19 в больнице города Лиски Воронежской области погиб один человек.

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