В Лиге переработчиков макулатуры прокомментировали новую методику расчёта экосбора

Исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев прокомментировал новую методику расчёта экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей.

«Под экологичностью должен пониматься именно уровень вовлечения тех или иных отходов в хозяйственный оборот, то есть их цикличность. Для этого необходима эффективная система статистического учёта использования в экономике соответствующих отходов. Если уровень рециклинга высокий либо активно увеличивается, значит, упаковка экологичная», — цитирует эксперта телеканал «360».

Как отметил Сергеев, этот фактор говорит и о том, что отходы определённой упаковки востребованы рынком, и о том, что они легко извлекаются в процессе обработки, а также о том, что создаются соответствующие мощности.

Если этого не происходит, ставки экосбора должны расти, полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что РЭО проинвестирует строительство двух заводов по переработке отходов в Подмосковье.