В Москве рассказали о контроле за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе

Руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что «работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведётся с прошлого года».

Он заявил, что «в Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита».

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно», — цитирует ТАСС Немерюка.

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