В Москве рассказали о контроле за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе

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Руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что «работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведётся с прошлого года».
В Москве рассказали о контроле за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе
  • © Alexander NEMENOV
  • AFP

Он заявил, что «в Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита».

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно», — цитирует ТАСС Немерюка.

Согласно данным на 27 сентября, за сутки в России выявили 22 236 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в России за время пандемии подтверждено 7 443 149 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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