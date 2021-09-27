В Челябинской области 907 классов закрыто на карантин в связи с ОРВИ

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На карантин по ОРВИ закрыто 907 классов в 224 школах Челябинской области, сообщают в пресс-службе регионального Министерства образования.
В Челябинской области 907 классов закрыто на карантин в связи с ОРВИ
  • РИА Новости

«Продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди школьников. Полностью закрыто на карантин по ОРВИ 17 школ в области. Это преимущественно сельские школы в 12 территориях», — цитирует URA.RU сообщение ведомства.

В детских садах региона на изоляции как контактные с больными коронавирусной инфекцией находятся 15 групп.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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