В Челябинской области 907 классов закрыто на карантин в связи с ОРВИ

На карантин по ОРВИ закрыто 907 классов в 224 школах Челябинской области, сообщают в пресс-службе регионального Министерства образования.

«Продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди школьников. Полностью закрыто на карантин по ОРВИ 17 школ в области. Это преимущественно сельские школы в 12 территориях», — цитирует URA.RU сообщение ведомства.

В детских садах региона на изоляции как контактные с больными коронавирусной инфекцией находятся 15 групп.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.