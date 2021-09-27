Минсельхоз сообщил о договорённости о поддержании отпускных цен на тушку птицы

В Минсельхозе сообщили о договорённости с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца 2021 года.

«Ведомством достигнуты договорённости с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Минсельхоз сообщил, что стоимость мяса в России будет снижаться после завершения летнего периода и сокращения спроса на эту продукцию.

Экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.