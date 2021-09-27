Минсельхоз сообщил о договорённости о поддержании отпускных цен на тушку птицы

Короткая ссылка
В Минсельхозе сообщили о договорённости с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца 2021 года.
Минсельхоз сообщил о договорённости о поддержании отпускных цен на тушку птицы
  • РИА Новости

«Ведомством достигнуты договорённости с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Минсельхоз сообщил, что стоимость мяса в России будет снижаться после завершения летнего периода и сокращения спроса на эту продукцию.

Экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить