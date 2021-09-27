Проценко рассказал об онлайн-встрече с Путиным

Короткая ссылка
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своём Telegram-канале рассказал об онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Проценко рассказал об онлайн-встрече с Путиным
  • © РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

«Сегодня на онлайн-встрече с президентом России говорили о будущем. За два с половиной месяца работы нам удалось построить по-настоящему живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения в нашей стране. Такой диалог стал возможным благодаря тому, что мне, как практикующему врачу, прекрасно известны те узкие места, которые сегодня есть в нашей системе здравоохранения и над исправлением которых нужно работать», — сообщил Проценко.

Он отметил, что «для того, чтобы общение с коллегами оставалось таким же глубоким с точки зрения погружения в проблематику, необходимо оставаться внутри системы».

«Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации Народной программы. По предложению Владимира Владимировича Путина в партии «Единая Россия» возглавлю комиссию по здравоохранению», — заявил врач.

По его словам, «это будет действенный инструмент обратной связи, чтобы все решения по перезагрузке системы оказания медицинской помощи работали как надо, а не оставались только на бумаге».

Ранее Путин заявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить