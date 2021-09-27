Проценко рассказал об онлайн-встрече с Путиным

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своём Telegram-канале рассказал об онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня на онлайн-встрече с президентом России говорили о будущем. За два с половиной месяца работы нам удалось построить по-настоящему живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения в нашей стране. Такой диалог стал возможным благодаря тому, что мне, как практикующему врачу, прекрасно известны те узкие места, которые сегодня есть в нашей системе здравоохранения и над исправлением которых нужно работать», — сообщил Проценко.

Он отметил, что «для того, чтобы общение с коллегами оставалось таким же глубоким с точки зрения погружения в проблематику, необходимо оставаться внутри системы».

«Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации Народной программы. По предложению Владимира Владимировича Путина в партии «Единая Россия» возглавлю комиссию по здравоохранению», — заявил врач.

По его словам, «это будет действенный инструмент обратной связи, чтобы все решения по перезагрузке системы оказания медицинской помощи работали как надо, а не оставались только на бумаге».

Ранее Путин заявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии.