В Кремле заявили, что Лавров и Шойгу не идут в Госдуму

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что министр иностранных дел страны Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу остаются на своих постах и в Госдуму не идут.
В Кремле заявили, что Лавров и Шойгу не идут в Госдуму
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Пескова.

Он положительно ответил на вопрос, действительно ли все из первой пятёрки федерального списка «Единой России» на выборах, кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в том числе Шойгу и Лавров, остаются на своих местах и не идут в нижнюю палату российского парламента.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии

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