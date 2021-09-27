Путин приветствовал «боевой накал» на совещании кабмина

Президент России Владимир Путин заявил, что услышал, как проходит совещание премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, и высоко оценил «боевой накал» дискуссии.

Об этом президент сказал на встрече с руководством правительства, проходившей по видеосвязи.

«Я вот сейчас слышал, не специально подслушивал, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем», — заявил Путин.

По его словам, ему «очень приятно было отметить, что рабочий, боевой накал никуда не пропадает, а наоборот, находится явно на подъёме».

Также Путин заявил, что главными врагами страны являются бедность, проблемы в системах здравоохранения, образования и развитии инфраструктуры.