Путин перечислил главных врагов России

Президент России Владимир Путин заявил, что главными врагами страны являются бедность, проблемы в системах здравоохранения, образования и развитии инфраструктуры.

Российский лидер отметил, что провёл разговор с лидерами списка «Единой России». По его словам, после оглашения результатов выборов в некоторых штабах он слышал боевой клич «ура!», который должен означать достижение всех целей.

«Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё «ура!» кричать рановато. Враг ещё не побеждён», — сказал Путин на встрече с членами правительства в дистанционном формате.

По мнению российского президента, врагами государства являются бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры.

Ранее Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в России к минимуму.