Путин перечислил главных врагов России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что главными врагами страны являются бедность, проблемы в системах здравоохранения, образования и развитии инфраструктуры.
Путин перечислил главных врагов России
  • РИА Новости

Российский лидер отметил, что провёл разговор с лидерами списка «Единой России». По его словам, после оглашения результатов выборов в некоторых штабах он слышал боевой клич «ура!», который должен означать достижение всех целей.

«Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё «ура!» кричать рановато. Враг ещё не побеждён», — сказал Путин на встрече с членами правительства в дистанционном формате.

По мнению российского президента, врагами государства являются бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры.

Ранее Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в России к минимуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить