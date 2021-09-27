Историк Олег Соколов заявил, что раскаивается в убийстве аспирантки Ещенко

В ходе заседания городского суда Петербурга осуждённый за убийство аспирантки историк Олег Соколов раскаялся в совершённом преступлении.

Об этом сообщает kp.ru.

«Я глубоко и искренне раскаиваюсь. Я не знаю, как доказать. Неужели это невидно? Для меня это самая страшная боль — то, что я натворил. Для меня оправдание только то, что я потерял голову. Я совершенно не соображал, что произошло. Я потерял голову. Я обращаюсь к родителям Анастасии, чтобы они хотя бы частично меня простили», — заявил историк.

Горсуд Санкт-Петербурга отказался смягчать приговор историку Олегу Соколову за убийство и хранение оружия.

Ранее Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве Ещенко.