Путин призвал правительство плотно работать со всеми фракциями Госдумы

Президент России Владимир Путин призвал членов правительства плотно работать со всеми партиями, прошедшими в Госдуму.

Он отметил, что партии будут реализовывать в нижней палате парламента свои предвыборные программы, в том числе выдвигая законодательные инициативы.

«Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам»» — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее российский лидер во время встречи по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил о необходимости улучшить условия жизни россиян, в том числе повысить уровень и доступность качественного образования.