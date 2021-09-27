Путин призвал правительство плотно работать со всеми фракциями Госдумы

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Президент России Владимир Путин призвал членов правительства плотно работать со всеми партиями, прошедшими в Госдуму.
Путин призвал правительство плотно работать со всеми фракциями Госдумы
  • РИА Новости

Он отметил, что партии будут реализовывать в нижней палате парламента свои предвыборные программы, в том числе выдвигая законодательные инициативы.

«Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам»» — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее российский лидер во время встречи по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил о необходимости улучшить условия жизни россиян, в том числе повысить уровень и доступность качественного образования.

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