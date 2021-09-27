Режим ограничений по коронавирусу продлили на Ямале до конца 2021 года

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Режим повышенной готовности по коронавирусу в Ямало-Ненецком автономном округе продлён до конца 2021 года. Об этом сообщили на сайте правительства региона.
Режим ограничений по коронавирусу продлили на Ямале до конца 2021 года
  • РИА Новости

«Режим повышенной готовности на Ямале продлён до 31 декабря 2021 года. Соответствующие изменения приняты в постановлении 29-ПГ. Все ограничения, действующие в регионе, сохраняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Продолжает действовать масочный режим и требование о соблюдении дистанции не менее 1,5 м.

Ранее агентство URA.RU передавало, что в Тюменской области до 24 октября продлили ограничения по COVID-19.

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