Песков: должность президента в России должна быть одна, но есть специфика ряда регионов

Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Позиция, скорее всего, в пользу того, чтобы всё упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан. — RT)», — сказал Песков.

По его словам, президент с пониманием относится к этой специфике.

«Но, с другой стороны, будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это всё было приведено к единому знаменателю», — сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату проект закона о региональной власти.

В частности, законопроект предлагает установить единообразие наименований органов государственной власти субъектов.

Наименование должности высшего должностного лица будет звучать как «глава субъекта Российской Федерации».