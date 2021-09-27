Основатель учебного центра Салычева назвала востребованных специалистов для фриланса

Основатель учебного центра для многодетных мам и родителей детей-инвалидов «Эра фриланса» Татьяна Салычева рассказала о популярных видах работ, которыми можно заниматься в режиме фриланс.

По её словам, тем, кому интересен такой формат, среди прочего можно заняться созданием рекламы для торговых площадок — например, для Instagram, Wildberries и Ozon.

«Достаточно знать редакционные программы, которые загружаются на телефон и программы для создания видеороликов. Цена создания одного видеоролика варьируется от 500 до 1 тыс. рублей. А таких роликов может быть и 100 в месяц. Времени это много не занимает. Даже пенсионеры создают у нас на уроках видео за час-полтора», — пояснила Салычева в эфире «Радио 1».

Как ранее передавали «Известия», эксперты рассказали про относительно новые, но уже востребованные профессии, которыми можно заниматься на фрилансе.